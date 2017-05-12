Артур Нигметов возглавил Службу центральных коммуникаций

Министр информации и коммуникации представил коллективу Службы центральных коммуникаций нового директора - Артура Нигметова, который ранее занимал пост советника акима Кызылординской области по общественно-политическим вопросам и информационной политике, сообщает пресс-служба СЦК.

32-летний Артур Нигметов в 2007 году окончил Западно-Казахстанский Государственный университет им. М. Утемисова по специальности «история и политология», с сентября по декабрь 2007 года преподавал на кафедре социально-политических дисциплин Центрально-Азиатского университета. В 2008 году работал на уральском телеканале ТДК-42.

С ноября 2014 года по август 2015 года был внештатным советником Института общественной политики партии «Нур Отан»; с август 2016 года по май 2017 года был советником акима Кызылординской области по общественно-политическим вопросам и информационной политике.