Председатель правления фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов находится в реанимации Шуской городской больницы, сообщили V ласти в учреждении. Его состояние стабильное, но он еще не отошел от наркоза.

«Он в реанимации. Состояние стабильное, но он еще не отошел от наркоза», - прокомментировали в больнице.

Нападение на председателя правления фонда «Журналисты в беде» Рамазана Есергепова произошло в воскресенье утром. Он направлялся в Астану на встречу с послом Литвы и международными экспертами относительно дела Жанболата Мамая и был ранен ножом в живот на подъезде к железнодорожной станции города Шу, сообщила в воскресенье директор фонда Розлана Таукина.

По ее словам Есергепов подвергся нападению, когда поезд направлялся к станции города Шу: «Он сел в поезд, все случилось в тамбуре и следующая станция была – Шу. Пока они доехали, два с половиной часа до нее - он истекал кровью. На станции Шу вызвали скорую, полицию, его сняли с поезда. Кто на него напал - мы не знаем, его нашли уже после нападения. Он ехал один».

В линейном отделе внутренних дел на станции Шу сообщили, что правоохранительные органы начали официальное расследование и выясняют обстоятельства происшествия.