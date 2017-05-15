Среди других угроз - недостаток рабочей силы, разрыв между доходами богатых и бедных и экономические санкции
​Россия признала истощение запасов нефти одной из главных угроз своей экономической безопасности
Фото Марии Гордеевой

Президент России Владимр Путин утвердил новую стратегию экономической безопасности страны до 2030 года, в которой в числе основных факторов риска названы исчерпание экспортно-сырьевой модели развития и истощение запасов нефти и газа, сообщает в понедельник BBC.

В числе главных угроз экономической безопасности в документе перечислены «исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста», а также «отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики».

Также в документе говорится об истощении запасов полезных ископаемых, использующихся для производства топлива, в связи с постепенным исчерпанием действующих месторождений, и колебания конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков.

Среди основных угроз экономической безопасности авторы документа также называют недостаток рабочей силы, рост разрыва между доходами богатых и бедных и введенные в отношении страны экономические санкции, которые авторы документа характеризуют как «дискриминационные меры».

В новой стратегии помимо прочего говорится, что России нужно совершенствовать механизм введения ответных мер в случае, если она сама оказывается под санкциями со стороны других государств, а также оптимизировать потоки трудовых мигрантов.

Как предполагается, контроль за реализацией стратегии будет осуществлять правительство, которое должно будет ежегодно представлять президенту доклад о состоянии экономической безопасности страны и мерах, принятых для ее обеспечения. Разработать меры для реализации стратегии правительство должно в течение трех месяцев.

Первая стратегия экономической безопасности России была принята в 1996 году. Решение о необходимости утвердить новую стратегию экономической безопасности было принято в 2015 году. Ранее Владимир Путин говорил, что новая стратегия должна помочь России выйти на рост экономики выше общемирового к 2020 году.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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