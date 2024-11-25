350 млрд тенге дивидендов планирует выплатить «КазМунайГаз» в 2024 году

По итогам 2024 года национальная компания «КазМунайГаз» планирует выплатить 350 млрд тенге дивидендов, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава компании Асхат Хасенов.

«За 2022 и 2023 годы компания выплатила рекордные дивиденды акционерам в размере 300 млрд тенге за каждый год соответственно. За 2024 год планируется выплатить дивиденды в размере 350 млрд тенге», - сообщил Хасенов.

Он заявил, что финансовое положение «КазМунайГаза» является стабильным, показатели финансовой устойчивости улучшаются за счет «эффективного управления ликвидностью и долгом».

«В подтверждение этому международные рейтинговые агентства присвоили более позитивную оценку “КазМунайГаза”. Стоимость акций компаний с момента IPO увеличилась на 60%, с 8,4 тыс. до 13,4 тыс. тенге за одну акцию, общим объемом размещения 153,9 млрд тенге/ 18,3 млн акций», - отметил Хасенов.

Он также заверил, что компания «на постоянной основе проводит работу по планомерному органическому снижению долговых обязательств». К примеру, с 2017 года долг группы «КазМунайГаза» был снижен с $13 млрд до $7,9 млрд. То есть, подчеркнул Хасенов, эффективность компании подтверждается растущими дивидендами и снижающимся долгом.