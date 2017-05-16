16-18 мая арктический фронт принесет в Казахстан похолодание

16-18 мая в Казахстане ожидаются дожди и похолодание. Местами температуры опустится до 0-3ºС мороза ночью, в северных областях ночью возможен дождь с переходом в снег. На юге и юго-востоке синоптики прогнозируют сильные дожди, сообщает «Казгидромет».

«Холодные атмосферные фронты переместились на Казахстан с Западной Сибири. Поэтому с ними в большинстве областей ожидаются не только дожди, но и понижение температуры воздуха. В северных областях температура ночью местами понизится до 0-3º мороза и возможен переход дождя в мокрый снег. С прохождением холодного арктического фронта 17-18 мая через южные и юго-восточные области республики местами ожидается сильный дождь», – говорится в сообщении метеослужбы.

16 мая в Алматы ожидается переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, температура ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

17 мая –переменная облачность, кратковременный дождь, температура ночью +15+17°С, днем +24+26°С.

18 мая – облачно, временами дождь, температура ночью +12+14°С, днем +22+24°С.

В Астане 16 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, днем кратковременный дождь, температура ночью +4+6°С, днем +15+17°С.

17 мая – переменная облачность, без осадков, температура ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

18 мая – переменная облачность, без осадков, температура ночью +2+4°С, днем +15+17°С.