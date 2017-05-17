Министр энергетики озвучил прогноз по объему добычи нефти на Кашагане, Тенгизе и Карачаганаке

Министр энергетики Канат Бозумбаев назвал прогнозные объемы добычи нефти на трех крупнейших месторождениях Казахстана в 2017 году, сообщает в среду МИА «Казинформ» .

«В текущем году на Кашагане планируется добыть порядка 5 млн тонн нефти и 3,1 млрд кубов газа. За 4 месяца текущего года здесь уже добыто 2,2 млн тонн нефти», - цитирует агентство отчет Бозумбаева перед общественным советом министерства.

По его данным, на Карачаганаке в 2017 году планируется добыть 11,8 млн тонн нефти и 18 млрд кубических метров газа. За четыре месяца добыто 4,3 млн. тонн жидких углеводородов, что на 12% больше чем в прошлом году.

«На Тенгизе планируется добыть 27,5 млн тонн нефти и 4,5 млрд кубов газа. За четыре месяца текущего года 9,7 млн нефти на Тенгизе добыто, это 100% к аналогичному периоду 2016 года», - резюмировал Бозумбаев.