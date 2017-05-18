Он запланирован на 24-25 мая
В Алматы пройдет VIII Центрально-азиатский интернет форум
Фото Жанары Каримовой

24-25 мая в Алматы в отеле Intercontinental состоится VIII Центрально-азиатский форум «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2017». Тема форума «Основные вызовы в эпоху пост-правды».

«В ходе работы форму спикеры и гости обсудят такие вопросы, как: влияние интернета на реальность; решение социальных и других проблем с помощью соцсетей; противодействие «токсичным» нарративам в условиях свободы выражения; роль и возможности СМИ в нынешней ситуации; эффективные инструменты противодействия манипуляции, фальсификации, пропаганде, ксенофобии, языку вражды, деструктивному контенту; безопасность в Сети на примере лучших кейсов, законодательных и других рекомендаций международных экспертов», - рассказали организаторы форума, Международный центр журналистики MediaNet.

Спикерами мероприятия выступят эксперты из Германии, Австрии, Чехии, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. «Они представят и обсудят вызовы и возможности Интернета в регионе, поделятся идеями, опытом и инструментами. Впервые выступит спикер из Туркменистана, который также расскажет об актуальных проблемах веб-пространства. В форуме также участвуют казахстанские независимые эксперты, представители государственных органов и неправительственных организаций, журналисты, юристы, интернет-активисты», - пояснили организаторы.

Форум проводит Международный центр журналистики MediaNet в партнерстве и при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане и Фонда им. Конрада Аденауэра.

Для регистрации в качестве слушателя необходимо до 20 мая заполнить форму по ссылке. Количество участников ограничено. Организаторы должны подтвердить участие и известят зарегистрировавшихся о статусе их заявки.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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