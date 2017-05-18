Президент страны поздравил актера с юбилеем
Асанали Ашимову присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
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Президент Нурсултан Назарбаев поздравил актера, режиссера театра и кино Асанали Ашимова с 80-летним юбилеем, и присвоил ему звание «Қазақстанның Еңбек Ері», сообщает пресс-служба Акорды.

«Учитывая Ваш вклад в развитие культуры и искусства, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии страны, активную общественную службу, а также пожелания народа, я принял решение о присвоении Вам звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и хочу вручить знак особого отличия «Золотая звезда», - сказал Назарбаев.

В свою очередь, Ашимов поблагодарил главу государства: «Мы путешествуем в разных странах с гастролями и съемками. Все восхищаются тем, что у нас такой Президент и называют Ваше имя. Звание, которые вы сегодня мне присвоили, я считаю авансом. Наша работа должна быть образцовой для других. Мы придерживаемся вашего принципа «Только вперед!». Всецело поддерживаем Вашу политику и благодарим за поддержку, - сказал Ашимов.

Затем президент отметил «быстротечность времени», и поблагодарил современников. «В целом, я благодарен своим современникам, среди которых есть представители интеллигенции, ученые и писатели. Мы преодолели немало трудностей. Стояла задача научить людей жить по-другому. Большинство поддержали нас, страну. Среди них, вы стоите в первом ряду, - сказал Назарбаев Ашимову.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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