Мир за ночь. 18-19 мая 2017 года

В центре Нью-Йорка водитель, ехавший на высокой скорости, вылетел за пределы проезжей части и наехал на толпу пешеходов. В результате инцидента один человек погиб, 22 получили травмы. Власти города не рассматривают ДТП как теракт. Президент Бразилии отказался уходить в отставку на фоне коррупционных расследований. В Венесуэле около 60 человек пострадали во время протестов, убит сотрудник экологической организации.

В центре Нью-Йорка водитель совершил наезд на толпу пешеходов на площади Таймс-сквер. В результате погиб один человек, 22 человека получили травмы, из них четверо — серьезные. Пострадавшие были госпитализированы. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование инцидента. Власти города не рассматривают инцидент как теракт. Водителем, совершившим наезд, оказался 26-летний житель Бронкса по имени Ричард Рохас. По данным полицейских, Рохас двигался на высокой скорости и вылетел за пределы проезжей части.

Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей сообщили, что водитель слышал голоса и думал, что умрет. Однако после ДТП пытался сбежать, но был задержан. Сейчас он находится в полицейском отделении. По данным полиции, Рохас прошел тест на алкогольное опьянение, результат оказался отрицательным. Сейчас они ждут результатов теста на наркотики. На прошлой неделе Рохаса задерживали за то, что он направил нож на сотрудника нотариальной конторы.

Не менее пяти детей погибли и более 10 получили ранения в сирийском городе Дераа в результате ракетного обстрела со стороны боевиков. По данным главы местных структур здравоохранения Абдель Вадуд Хомси, две ракеты попали в городской парк в районе Аль-Кашеф. Агентство SANA называет обстрел очередным нарушением соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

В начале мая во время очередных сирийских переговоров в Астане представители стран-гарантов перемирия в Сирии - Россия, Иран и Турция - подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, территории на севере провинции Хомс, Восточная Гута, а также районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

Президент Бразилии Мишел Темер в пятиминутном обращении к народу заявил, что не делал ничего противозаконного и в отставку уходить не собирается. Верховный суд страны санкционировал расследование возможного попустительства со стороны президента во время расследования дела о коррупции. Ранее бразильские предприниматели направили в Верховный суд страны видео, на котором президент якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью. В апреле Верховный суд Бразилии постановил начать антикоррупционное расследование в отношении 97 ведущих политиков страны, в том числе трети членов кабинета правительства.

В столице Венесуэлы Каракасе в результате столкновений между манифестантами и силами безопасности пострадали не менее 58 человек. Сообщалось, что национальная гвардия применила слезоточивый газ против манифестантов на одной из центральных автомагистралей города. В этот момент был убит студент медицинского факультета и сотрудник экологической организации «Зеленый крест» Пол Морено. Он пытался оказывать помощь пострадавшим от распыленного силами безопасности слезоточивого газа, и по словам депутата Национальной ассамблеи Хуана Гуанипа, «Морено был подло сбит белым пикапом Hilux, который ехал в сопровождении мотоциклистов».

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. По данным портала Nacional, 46 человек погибло за время протестов против президента Николаса Мадуро. Протесты проходят с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщают, что президент США Дональд Трамп может назначить экс-сенатора от штата Коннектикут Джо Либермана директором Федерального бюро расследований США. «Трамп и Либерман нашли общий язык на встрече в среду, и президент отдал предпочтение бывшему сенатору из Коннектикута», - уточнил один источников.