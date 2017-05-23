Мир за ночь. 22-23 мая 2017 года

После концерта американской певицы Арианы Гранде, проходившего на стадионе английского города «Манчестер-арена», который вмещает 21 тыс. человек, прогремело, по разным данным, один или несколько взрывов, сообщает ТАСС. По данным полиции Манчестера, в результате взрыва погибли не менее 19 человек, 50 пострадали. В настоящий момент к стадиону стянуты десятки полицейских автомобилей и карет скорой помощи. Основную массу пришедших в Манчестере на концерт составляли несовершеннолетние, которые могли пострадать в результате взрыва, сообщают британские СМИ. В социальных сетях пользователи распространяют объявления о пропавших детях, с которыми не могут связаться их родственники. Британская полиция расценивает произошедшее как теракт. Террорист-смертник мог совершить взрыв, произошедший на крытом стадионе, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах США. Тем не менее, на данный момент нет никакой информации от британских официальных лиц, которая подтверждала бы эти данные.

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в понедельник вновь не пришел к решению, позволяющему выделить Греции новый транш кредита, но есть шанс, что оно все же будет достигнуто в ближайшие недели, ведь стране предстоят немалые выплаты по долгам в июле, пишет РИА Новости. Фонды еврозоны и МВФ кредитуют Грецию во избежание ее дефолта уже с 2010 года. Сейчас идет третья программа поддержки, ее объем — более 80 миллиардов евро. Представители кредиторов регулярно проводят оценки состояния экономики Греции, вот уже несколько месяцев не завершается вторая оценка, и очередной транш кредита остается невыплаченным. Парламент Греции на прошлой неделе принял закон, закрепляющий договоренность с кредиторами в рамках второй оценки выполнения требований нынешней программы финпомощи. Он, в частности, предусматривает сокращение на 18% пенсий с 2019 года, снижение зарплат, урезание социальных пособий и повышение налогов, коллективные увольнения трудящихся, определяет их порядок и меры контроля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью ВВС заявила, что страна лучше откажется от заключения соглашения с Брюсселем по условиям «Брексита», нежели подпишет невыгодную сделку, пишет «Коммерсант». «Я сказала, что отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка. Я думаю, как я уже говорила, что здесь (в Великобритании) есть люди, которые готовы подписать любое соглашение», - отметила Мэй. По ее словам, Великобританию ждут «мрачные» перспективы, если переговоры с Брюсселем завершатся провалом. Ранее Совет Евросоюза одобрил директивы о переговорах по «Брекситу». Ожидается, что они начнутся сразу после парламентских выборов в Великобритании 8 июня. В начале мая газета Financial Times сообщила, что финансовые требования ЕС к Великобритании в связи с «Брекситом» могут вырасти с заявленных ранее €60 млрд до €100 млрд. Великобритания уже заявила, что платить такую сумму не намерена. В целом же переговоры об обязательствах страны в связи с выходом из Евросоюза идут трудно.

В Турции более двух сотен обвиняемых в попытке государственного переворота провели строем на суд мимо толпы сторонников президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает ВВС Русская служба. В понедельник в Анкаре начался суд над 221 обвиняемым, которых турецкие власти заподозрили в связях с живущим в Америке исламским проповедником Фетхуллой Гюленом. Большинство из представших перед судом - бывшие высокопоставленные военные. Первым в строю шел бывший командующий военно-воздушными силами Турции генерал Акын Озтюрк. Некоторые из сторонников Эрдогана призывали приговорить виновных в перевороте к смертной казни, хотя действующие законы Турции не позволяют назначить эту меру наказания. В июле прошлого года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. После подавления путча президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал главным заговорщиком Фетхуллу Гюлена. Сам Гюлен категорически отрицает свою причастность к этим событиям. За время, прошедшее с попытки государственного переворота, власти Турции арестовали более 40 тысяч человек, еще 120 тысяч были уволены или отстранены от работы.

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Израиль в понедельник заверил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, что Иран никогда не получит ядерное оружие, пишут «Ведомости» со ссылкой на Интерфакс. «У Ирана никогда не будет ядерного оружия», - заявил Трамп в ходе встречи с израильским премьером. «Ирану удалось добиться фантастической для него сделки при предыдущей администрации», - отметил Трамп, добавив, что Ирану «необходимо быть очень аккуратным с США» и что «он должен быть благодарен» за эту сделку. Трамп прибыл в Израиль из Саудовской Аравии, где призвал арабские страны истребить радикалов и также обвинил Иран в нестабильности в регионе. В ходе этого визита с Эр-Риядом были подписаны сделки на общую сумму $350 млрд, включая самый крупный в истории США контракт на поставку вооружений стоимостью $110 млрд.