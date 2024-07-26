Брат женщины, погибшей после операции по удалению аппендицита, жалуется на бездействие правоохранительных органов

Айтбек Аулбаев, брат погибшей жительницы Балхаша Меруерт Аулбаевой, заявляет о бездействии правоохранительных органов. Женщина умерла 9 месяцев назад от сепсиса после операции по удалению аппендицита. Проверка Минздрава и экспертиза министерства юстиции подтвердили причинно-следственную связь между действиями врачей и смертью его сестры, заявляет Аулбаев.

«Сестра обращалась в поликлинику 24 и 26 июля 2023 года, однако приняли ее 27 июля, а операцию по удалению аппендицита сделали лишь через неделю, 3 августа, хотя результаты УЗИ показали, что у нее перитонит. После операции до 21 августа она пролежала в больнице из-за повышенной температуры, но затем её выпустили, несмотря на то, что температура так и осталась. Это на фоне терапии – как показывает проверка, ей каждый день без обоснования меняли антибиотики и, возможно, это привело к резистентности. Проверка медфармконтроля доказывает, что операцию провели поздно и неправильно, сделав разрез не там и почистили не там. По сути она ходила с гноем внутри с июля до октября», – сообщил Аулбаев «Власти».

После отказа больницы принять ее, 2 октября за свой счет Аулбаева поехала в Караганду, где ей поставили правильный диагноз – сепсис, возникший после операции. Это, по словам Аулбаева, подтверждается экспертизой трупа и комплексной комиссионной экспертизой.

Пульмонолог направил ее к хирургу, который снял диагноз и отправил ее обратно в Балхаш, хотя должен был направить в ближайший стационар. 3 октября женщину прооперировали, однако 6 ноября 2023 года она скончалась.

В начале года дело было переквалифицировано на часть 3 статьи 317 Уголовного кодекса (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). 10 мая вышла экспертиза, подтверждающая доводы Аулбаева.

«Следствие провело допрос, но прокуратура города Балхаша решила опять заказать экспертизу. Уже прошло 9 месяцев со дня смерти сестры и прошел год с тех пор, как все это началось. Полиция занимается затягиванием и волокитой по этому делу, а прокуратура потворствует этому, присылая отписки и не реагируя должным образом на нарушение моих прав как потерпевшего. Меня не ознакамливают с экспертизами. Действуют только после моих обращений в социальных сетях. В Балхаше дело не идет, пока я не придаю этому резонанс. Я хотел бы перевести это дело на областной уровень», – заявляет Аулбаев.