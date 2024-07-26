Родители подозреваемого в пропаганде терроризма заявляют о нарушениях при обыске

В частности, права были нарушены при проведении обыска в квартире Рузахова, рассказала на пресс-конференции в пятницу в Алматы мать арестованного Каракоз Есентаева.

Родители Валихана Рузахунова, одного из четверых арестованных Комитетом национальной безопасности в июне в Туркестанской области по обвинению в пропаганде терроризма, заявили о нарушении его прав.

“26 июня 2024 года в 7:20 утра в нашей квартире стали выбивать дверь. К нам вломились люди в черной одежде, с автоматами, мне скрутили руки, несколько человек забежали сразу в зал. В грубой форме скрутили моего сына, надели на него наручники. В самом конце зашел мужчина в гражданской форме, показал мне свою “корочку” и сказал, что сейчас будет обыск”, - рассказала она.

Есентаева уточнила, что в момент обыска в квартире, помимо нее и сына, находились невестка и два несовершеннолетних внука. На вопросы женщины о том, есть ли разрешение на обыск, сотрудник ответил, что есть, однако никаких бумаг не предоставил.

Есентаева хотела зафиксировать обыск на видео, однако ей этого сделать не позволили. По итогам обыска в доме ничего не нашли, утверждает женщина.

При этом по завершении обыска сотрудники КНБ дали Есентаевой на подпись бумаги на казахском языке. Язык семья знает только на разговорном уровне и полностью разобраться в написанном они не могли, а копии бумаг им не оставили.

Адвокат Болат Досыбеков пояснил, что его подзащитный распространял видеолекции, в которых содержится пропаганда терроризма, а не призыв к нему. Со своего телефона Рузахунов отправил видео трем своим знакомым.

Заявление в КНБ написал сосед Рузахуновых, который, по словам Фархада Рузахунова, отца подозреваемого, пытался втянуть сына в наркобизнес.

Фархад Рузахунов утверждает, что на соседа написали заявление, он был арестован, но его быстро отпустили без каких-либо обвинений. А через некоторое время сосед написал заявление в КНБ, что якобы Валихан Рузахунов отправил ему некое «запрещенное» видео.

Отец арестованного заявил о необходимости, чтобы Духовное управление мусульман Казахстана дало точные рекомендации, какие видео можно смотреть, а какие нельзя. Мужчина убежден, что его сын распространял видео по незнанию.

Правозащитник Галым Агелеуов в свою очередь заявил в ходе пресс-конференции, что есть специальные люди, которые “подставляют молодежь”, создают мусульманские сообщества, и вовлекают туда молодых людей, дают им разные задания.

“Он (Валихан) отправил им видео и хотел узнать их мнение как у старших, как у наставников, но эти учителя работают, чтобы подставить своих учеников, работают в разных областях Казахстана. Если люди смотрят (такие видео - прим. В), они имеют права смотреть, большинство смотрит просто, чтобы знать, что это такое. Главное оценивать действия человека, если они не приводят к терроризму, то здесь наказывать нельзя, арестовывать нельзя, ничего не нашли, человек абсолютно адекватен”, - заявил Агелеуов.

В КНБ к этому моменту не комментировали заявления семьи Рузахуновых, “Власть” обратится в ведомство с соответствующим запросом.