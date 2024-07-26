Нурсултан Назарбаев академик общественной организации, а не Академии наук – Нурбек

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является академиком республиканского общественного объединения (РОО) «Национальная академия наук, которая не имеет ничего общего с Национальной академией наук при президенте Казахстана, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек информагентству КазТАГ.

«Он является академиком РОО – вот этой старой академии, до тех пор, пока существует эта академия в статусе общественной организации, он будет оставаться академиком ее. Просто в новой Национальной академии при президенте только через конкурс идет присуждение звания академика по жестким требованиям именно к ученым, чтобы именно настоящие ученые были», - сказал Нурбек.

При этом министр отрицает какой-либо конфликт, а «демарш» представителей объединения он связал с возможной неуверенностью определенных его членов в том, что они смогут пройти конкурс по тем критериям, которые предъявляются настоящим ученым.

Напоминаем, что 24 июля Нурбек на брифинге сообщил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишен статуса академика НАН в связи с трансформацией академии. Сейчас в ней состоят только девять академиков, утверждал министр.

Национальная Академия наук (НАН) Казахстана выступила с двумя заявлениями в четверг, в которых опровергла утверждения министра науки и высшего образования Саясата Нурбека и обвинила его в затягивании процесса трансформации академии.

Вчера вечером министерство проигнорировало вопросы редакции Власти, касающиеся заявления Академии наук.