На концерте присутствовали шесть казахстанских студентов
Казахстанцы не пострадали в результате теракта в Манчестере - МИД
Фото Владимира Третьякова

По предварительной информации, среди погибших и пострадавших в результате взрыва 22 мая во время концерта на стадионе в Манчестере в Великобритании граждан Казахстана нет, сообщает во вторник Ануар Жайнаков, пресс-секретарь министерства иностранных дел, на своей странице в Facebook.

По словам Жайнакова, «на концерте присутствовали шесть студентов из Казахстана. Наши дипломаты находятся на связи с двумя из них, которые подтвердили, что с ними все в порядке, в медицинской помощи не нуждаются и уже вместе с остальными друзьями благополучно добрались до мест проживания».

Он также сообщил, что посольство Казахстана в Лондоне находится на постоянном контакте с местными правоохранительными органами, открыта горячая линия консульского отдела посольства.

От имени МИДа, Жайнаков выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также попросил казахстанцев «созвониться с родными, близкими и друзьями, находящимися в Манчестере, и убедиться, что с ними все в порядке».

«Распространено предупреждение гражданам Казахстана о соблюдении мер предосторожности», - также отметил он.

После концерта американской певицы Арианы Гранде, проходившего на стадионе английского города «Манчестер-арена», который вмещает 21 тыс. человек, прогремело, по разным данным, один или несколько взрывов. По данным полиции Манчестера, в результате взрыва погибли 19 человек, госпитализировано 59 человек. Британская полиция расценивает произошедшее как теракт.

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