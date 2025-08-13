Также он считает, что наркозависимые недостаточно охвачены медико-реабилитационными мероприятиями
Токаев поручил усилить работу по профилактике наркомании
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности по вопросам противодействия наркомании.

Как сообщила пресс-служба Акорды, на заседании Совбеза он поручил решить вопрос недостаточного охвата наркозависимых медико-реабилитационными мероприятиями.

«Многие наркозависимые и их близкие скрывают свою проблему, опасаясь огласки и осуждения», - отметил он.

Президент подчеркнул, что политика государства должна быть гибкой по отношению к наркозависимым, но жесткой и нетерпимой в отношении наркобизнеса.

Другой актуальной задачей Токаев считает совершенствование информационно-аналитической работы по сбору и обработке статистических данных, а также отслеживанию движения химических веществ.

Он поручил усилить работу по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах, и указал на недопустимость популяризации наркотиков среди молодежи.

«Производство и продажа любых видов наркотиков должны быть под строгим запретом и жесточайшим контролем со стороны государства», - добавил Токаев.

Глава государства также поручил повышать эффективность противодействия транснациональной организованной преступности, изобличения организаторов наркомагазинов и нарколабораторий и контролировать сомнительные финансовые потоки.

По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений правительству, акимам регионов и ответственным государственным органам по усилению мер предупреждения наркомании и борьбы с наркобизнесом.

