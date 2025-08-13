Правительство отказалось от идеи повышать МЗП с 1 января 2026 года

По расчетам министерства финансов, размер минимальной заработной платы в Казахстане должен составлять не менее 90 тыс. тенге. Однако правительство отказалось от идеи ее повышения с 1 января 2026 года, так как это не позволяет сделать текущая экономическая ситуация.

«Пока таких планов – поднимать МЗП – у нас нет, честно говоря. На сегодняшний день (она составляет – В.) 85 тысяч тенге, мы пока увеличение МЗП не рассматривали», - сказал в среду в ходе брифинга в правительстве заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

В свою очередь министр финансов Мади Такиев, который в конце июня говорил о том, что республиканский бюджет «может себе позволить повышение МЗП» и что «ведутся расчеты», отметил, что это было «рассчетно».

«Если посмотреть показатели, то где-то средний размер должен быть минимальный в районе 90 тысяч (тенге – В.). Но с учетом текущей ситуации мы посмотрели – оставляем на том уровне, как сказал Серик Макашевич (Жумангарин – В.), - объяснил глава Минфина.

Напомним, в конце июня, помимо Мади Такиева, также министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявила журналистам, что с 1 января 2026 года в Казахстане повысят минимальную заработную плату и в ее основу лягут точные показатели по производительности труда и по медианной заработной плате в разрезе регионов т отраслей. Она говорила, что сейчас проводятся исследования, после завершения которых в конце года будет понятно, каким будет размер минимальной заработной платы в Казахстане со следующего года.