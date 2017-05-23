Глава центра международных программ отстранен от должности

Министерство образования и науки провело служебное расследование по обращению сотрудников АО «Центр международных программ» о неправомерных действиях и некорректном поведении со стороны руководителя, сообщает во вторник Служба центральных коммуникаций на своей странице в Facebook.

«В результате Жанболат Мелдешов отстранен от деятельности. До выяснения результатов расследования исполнение должностных обязанностей руководителя ЦМП возложено на вице-президента Мейржана Алпысбай», - говорится в распространенном сообщении.

Ранее СМИ писали, что сотрудники государственного учреждения написали обращение в администрацию президента, Генпрокуратуру, в министерство образования и науки. В обращении бывшие и действующие сотрудники Центра заявляют, что их руководитель вынуждает увольняться «неугодных сотрудников, чтобы освободить места для своих людей». Также в обращении озвучен целый ряд нарушений со стороны руководства Центра. Под обращением подписались 25 человек.

Центр международных программ был создан в 2005 году и реализовывал программу «Болашак».