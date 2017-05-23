Глава центра международных программ отстранен от должности

Минобразования провело расследование по факту обращения сотрудников центра
Министерство образования и науки провело служебное расследование по обращению сотрудников АО «Центр международных программ» о неправомерных действиях и некорректном поведении со стороны руководителя, сообщает во вторник Служба центральных коммуникаций на своей странице в Facebook.
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