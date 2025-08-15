Это значительно повысит качество образования, уверен он
Токаев поручил ускорить внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс
фото пресс-службы акимата Алматы

На августовском совещании педагогов президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Как пояснил Токаев, в мире стремительно развиваются инновации и внедряется искусственный интеллект. И Казахстану нужно адаптироваться к глобальным тенденциям.

«Для этого крайне важно нарастить темпы цифровой трансформации системы образования. Дальнейшая цифровизация и внедрение искусственного интеллекта способны внести решающий вклад в преодоление образовательного неравенства и значительно повысить качество обучения», - сказал глава государства.

Он сообщил, что сегодня свыше 95% школ Казахстана обеспечены скоростным интернетом, и нужно довести этот показатель до 100%. А для этого можно использовать возможности спутниковых систем, чтобы у всех был равный доступ к инфраструктуре.

«Инновационные подходы открывают возможности для полноценного вовлечения в образовательный процесс детей с особыми потребностями, создавая предпосылки для формирования инклюзивной среды обучения», - также отметил Токаев, напомнив, что уже цифровизированы основные услуги, связанные с поступлением в школы и колледжи, с переводом из одной школы в другую, действует сервис Bilim, который объединяет всю актуальную информацию о системе образования.

Однако, заявил президент, «расслабляться нельзя, предстоит еще много работы».

«Правительству и акимам необходимо уделить особое внимание решению данных задач», - сказал он.

В частности, по его словам, следует оснастить образовательные учреждения необходимым интерактивным оборудованием, обеспечить всех школьников доступом к цифровым платформам с обучающим контентом, в том числе электронными учебниками, при этом все материалы должны пройти тщательную экспертизу.

«Еще одна приоритетная задача – необходимо целенаправленно обучать детей с раннего возраста технологиям искусственного интеллекта. Эти навыки станут залогом их конкурентоспособности в современном мире. То же самое касается и педагогов – учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и уметь применять новые технологии в педагогической практике», - добавил глава государства.

В целом, отметил он, надо в полной мере использовать возможности цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы вывести систему образования на качественно новый уровень.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В Астане четверо мужчин более полугода находятся в СИЗО за чтение религиозной литературы
Новости
В Алматы запустили платформу с данными по качеству воздуха в реальном времени
Новости
Суд отменил предписание департамента экологии в отношении NCOC из-за процедурных нарушений – Минэкологии
Просматриваемые
Новости
В Алматы реорганизованы несколько управлений акимата
Новости
Казахстанец Алимнур Турганбай пропал после задержания китайской пограничной службой
Новости
Токаев поручил госорганам перейти на национальный мессенджер для защиты персональных данных граждан
Новости
Япония предоставит Казахстану грант почти на 1,1 млрд иен для борьбы с последствиями ядерных испытаний
Новости
Гражданскую активистку Бибигуль Имангалиеву арестовали на 10 суток за поддержку Марата Жыланбаева
Новости
Доллар торгуется на бирже по 539,8 тенге