Токаев поручил ускорить внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс

На августовском совещании педагогов президент Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в образовательный процесс.

Как пояснил Токаев, в мире стремительно развиваются инновации и внедряется искусственный интеллект. И Казахстану нужно адаптироваться к глобальным тенденциям.

«Для этого крайне важно нарастить темпы цифровой трансформации системы образования. Дальнейшая цифровизация и внедрение искусственного интеллекта способны внести решающий вклад в преодоление образовательного неравенства и значительно повысить качество обучения», - сказал глава государства.

Он сообщил, что сегодня свыше 95% школ Казахстана обеспечены скоростным интернетом, и нужно довести этот показатель до 100%. А для этого можно использовать возможности спутниковых систем, чтобы у всех был равный доступ к инфраструктуре.

«Инновационные подходы открывают возможности для полноценного вовлечения в образовательный процесс детей с особыми потребностями, создавая предпосылки для формирования инклюзивной среды обучения», - также отметил Токаев, напомнив, что уже цифровизированы основные услуги, связанные с поступлением в школы и колледжи, с переводом из одной школы в другую, действует сервис Bilim, который объединяет всю актуальную информацию о системе образования.

Однако, заявил президент, «расслабляться нельзя, предстоит еще много работы».

«Правительству и акимам необходимо уделить особое внимание решению данных задач», - сказал он.

В частности, по его словам, следует оснастить образовательные учреждения необходимым интерактивным оборудованием, обеспечить всех школьников доступом к цифровым платформам с обучающим контентом, в том числе электронными учебниками, при этом все материалы должны пройти тщательную экспертизу.

«Еще одна приоритетная задача – необходимо целенаправленно обучать детей с раннего возраста технологиям искусственного интеллекта. Эти навыки станут залогом их конкурентоспособности в современном мире. То же самое касается и педагогов – учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и уметь применять новые технологии в педагогической практике», - добавил глава государства.

В целом, отметил он, надо в полной мере использовать возможности цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы вывести систему образования на качественно новый уровень.