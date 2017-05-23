Назарбаев: Отношения между Казахстаном и ОАЭ - образцовые

Глава государства встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном и заявил, что 2017 год станет годом начала нового этапа сотрудничества между странами, сообщает во вторник Акорда.

«Вы посещаете нас с официальным визитом по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и ОАЭ. Сегодня в Астане проходит совместный бизнес-форум. В этом году я был дважды в Арабских Эмиратах. Во время последней встречи с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном были достигнуты договоренности по многим вопросам», - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул важность укрепления двусторонних контактов и выразил уверенность в том, что текущий год будет ознаменован началом нового этапа сотрудничества.

«Наши отношения, основанные на взаимном доверии и братстве, являются образцовыми. Мы должны прилагать все усилия для их последующего развития», - сказал глава государства.

Абдалла бен Заид Аль Нахаян выразил полное удовлетворение ходом двустороннего взаимодействия и подчеркнул необходимость его дальнейшего укрепления на новом уровне. Министр иностранных дел ОАЭ отметил успешность саммита, прошедшего в Королевстве Саудовская Аравия, на полях которого состоялась беседа президента Казахстана с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.