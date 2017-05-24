«Мамочкино кладбище», где похоронены узницы и дети, родившиеся в КАРЛАГе, просят привести в порядок депутаты

В преддверии дня памяти жертв политических репрессий и голода депутаты мажилиса обратились к министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы с депутатским запросом, в котором попросили навести порядок на территории «Мамочкиного кладбища». Оно расположено в Карагандинской области на территории бывшего КАРЛАГа, где в 1930-1940 годах хоронили женщин и детей – узников лагеря. Кроме того, парламентарии просят включить кладбище в единый мемориальный комплекс страны.

«Ежегодным местом для посещения в День памяти жертв политических репрессий (31 мая) и День духовного согласия (18 октября) является «Мамочкино кладбище». Громадное детское кладбище, где массово захоронено более 1000 младенцев, священно не только для народа Казахстана, но и для всех людей, которые с болью в сердце воспринимают эти трагические периоды нашей истории», - зачитал свой депутатский запрос в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Нурлан Дулатбеков.

По его словам, сегодня территория «мамочкиного кладбища» находится в «очень запущенном состоянии»: нет никаких памятных знаков, а на днях вандалы осквернили святое место. Воры разворовали кресты для продажи.

«Предлагаю территорию «Мамочкино кладбище» - как место скорби и трагедии - включить в единый мемориальный комплекс знаковых мест. Уверен, что разработанный иеротопический проект позволит связать воедино архитектурно-исторический ансамбль Музеев политических репрессий страны. «Мамочкино кладбище» как часть иеротопического проекта может включать и мистический компонент», - попросил депутат.

Дулатбеков считает, что создав на этой территории мемориальный комплекс по аналогии со Спасским, только принципиально отличающийся по архитектурной концепции и современным медиа-возможностям, «мы создадим условия для более глубокого ознакомления казахстанцев и наших гостей с историей страны».

«Архитектурно-художественная визуализация позволит почтить память жертв, отдать долг уважения безвинным жертвам. Тем более, глава государства постоянно подчеркивает необходимость сохранения таких мест», - заключил он.