Рассекречены сотни тысяч документов
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В Казахстане за пять лет реабилитировано более 300 тысяч жертв политрепрессий советского времени – Токаев
Фото Дмитрия Багаева, архив

В Казахстане за последние пять лет рассекречены сотни тысяч документов о репрессиях советского времени и реабилитированы более 300 тысяч жертв репрессий, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Пять лет назад была сформирована государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Большая группа экспертов и ученых на протяжении трех лет тщательно изучала документы государственных и ведомственных архивов. В результате было реабилитировано свыше 300 тысяч человек, подвергнутых преследованиям по политическим мотивам. Снят гриф секретности с более чем 2,5 миллиона материалов», - сказал Токаев в субботу, выступая в Астане на мероприятии в память жертв политических репрессий и голода.

«Устранять «белые пятна» истории – наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями», - подчеркнул Токаев, отметив, что «не может быть каких-либо исторических интерпретаций, и, тем более, оправдания антигуманной и, по своей сути, порочной государственной политики того периода времени».

При этом он вновь призвал не концентрироваться только на прошлом.

«Нельзя постоянно жить прошлым, воспринимая современные реалии через призму ушедших эпох. Нам нужен широкий, панорамный взгляд на историю. Нужно освобождаться от комплекса жертвы, ведь постоянно смотреть назад – это проявление слабости», - сказал Токаев.

По разным оценкам, в результате голода 1930-х годов погибло около трети населения Казахстана, многие казахи были вынуждены бежать в Китай, Иран, Турцию и другие страны, спасая семьи от гибели.

В результате большого сталинского террора была уничтожена почти вся казахская интеллигенция, расстреляны тысячи человек, сотни тысяч были отправлены в лагеря.

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