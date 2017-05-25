Прокурор запросил для Аблязова 20 лет тюрьмы

25 мая прокурор специализированного межрайонного суда по уголовным делам запросил для экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества, наложением штрафа в размере 300 МРП и лишение права занимать должности в банковском секторе сроком на 3 года, пишет агентство Sputnik Казахстан .

Прокурор, выступая на судебном заседании, где заочно судят Аблязова, сказал, что действия банкира нанесли колоссальный экономический урон государству в глазах мирового сообщества. Далее он описал схему действий Аблязова и его доверенных лиц.

«Аблязов не мог в одиночку воплотить разработанный под его руководством преступный план, поэтому для достижения корыстных целей он создал организованное преступное сообщество. В него входило более ста лиц, включая граждан Республики Казахстан, Российской Федерации, Украины, Швейцарской Конфедерации, Соединенных Штатов Америки, Королевства Бельгии, Республики Кипр и других стран. Способ поиска инвестиций путем эмиссии банком новых акций был утвержден Аблязовым. Выпущенные акции размещались на бирже. Это был обычный способ привлечения денег сторонних кредиторов для коммерческих и финансовых структур. Но в данном случае, большая часть акций умышленно скупались компаниями Аблязова втайне от контролирующих и надзорных органов Республики Казахстан. В результате этих действий искусственно создавался спрос на акции и обеспечивалась их корректировка на бирже. На первоначальном этапе для выкупа ценных бумаг Аблязов использовал имеющиеся и уже привлеченные банком средства инвесторов и вкладчиков. Деньги банка переходили в собственность подконтрольных компаний посредством выдачи незаконных кредитов и оформления банковских займов», – приводит агентство слова государственного обвинителя.

Аблязов с 2009 года находится в эмиграции, сейчас живет во Франции. Уголовные дела против него возбуждены также в России и Украине, однако его выдачи добиваются только Россия и Украина, потому что у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции. В декабре прошлого года французский суд отказался выдать Аблязова.

Бывший председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов, по версии следствия, является главным подозреваемым в деле о миллиардных хищениях в БТА Банке. Ему инкриминируется создание и руководство преступным сообществом, хищение денежных средств БТА Банка и их легализация (отмывание), незаконное использование денег банка и злоупотребление полномочиями. Также фигурантами дела названы: председатель правления Мамеш, первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Жаримбетов, директор по кредитованию Садыкова. Общая сумма причиненного ущерба превышает $7,5 млрд.