Субсидии будут давать только рентабельным сферам АПК, заявили в правительстве Казахстана

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил, что государству не нужны фермеры, которые не используют современные технологии, поэтому субсидии будут выдавать только рентабельным сферам.

«Из года в год повторяющаяся ситуация. В этом году мы дали субсидии на сумму 453 млрд тенге. Этого никогда не было, хотя 10 лет назад начинали со 100 млрд. Это может продолжаться бесконечно. Со следующего года не будем давать денежные субсидии. Вчера дал президент поручение, чтобы давали фермерам кредиты (со ставкой - В.) не более 5%», - сказал Жумангарин в понедельник в мажилисе.

По его словам, через акиматы на местах фермеры становятся в очередь и получают субсидии. Но субсидиями этого года закрываются долги прошлого года. В итоге денег не хватает, и в следующем году вновь приходится «брать в долг».

« Это надо прекращать. Если нет денег, то не надо ставить в очередь. Я дал поручение закрыть. Если нет денег, не будем платить. Разом мы не можем прекратить, но планы есть к 2028-2029 году мы это прекратим. Мы субсидии будем давать востребованным, рентабельным, качественным сферам – приоритетным, которые нам надо развивать», - заявил вице-премьер.

Он также добавил, что если у фермера урожайность ниже шести центнеров с гектара, то правительству будет «все равно, что ты делаешь».

«Если не используешь современные технологии, качественное зерно, то твоя вина. Субсидии не получишь. Так как нам такой фермер не нужен. У государства тоже есть свои интересы. Сельское хозяйство должно быть выгодным», - заключил Жумангарин.

Глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров также добавил, что дополнительная потребность на субсидирование по регион составляет 256,8 млрд тенге. При этом в «листах ожидания» находятся одобренные заявки на сумму 194,8 млрд тенге. В то же время 119 сельхозтоваропроизводителей подали заявки на реструктуризацию на 5,1 млрд тенге.

«Мы будем рассматривать индивидуально по каждому отдельно с хозяйством. Мы не можем ежегодно каждый год (делать пролонгацию – В.), позапрошлый год мы пролонгацию сделали, прошлый год пролонгацию сделали, уже третий год идет пролонгация. Поэтому подход будет индивидуальный, каждый год будем по отдельности рассматривать», - подчеркнул Сапаров.

В пятницу в ходе первого форума работников сельского хозяйства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем кредитования АПК к 2025 году достигнет 1,5 трлн тенге. Вместе с тем он считает, что нужно постепенно сокращать государственное субсидирование данной сферы и стимулировать льготное кредитование сельского хозяйства банками.