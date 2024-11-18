Подозреваемый в организации финансовой пирамиды Sax Invest объявлен в международный розыск

По версии следствия, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Однако Sax Invest не была зарегистрирована в Казахстане и имела лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

«Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых); отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах», - отметили в АФМ.

С 2018 по 2022 годы свыше тысячи граждан вложили в нее более 1 млрд тенге.

При координации прокуратуры региона задержан и водворен в ИВС подозреваемый в руководстве структурным подразделением пирамиды на территории Мангистауской области.

Вместе с тем подозреваемый в организации финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее в Астане был задержан подозреваемый в руководстве столичным филиалом финпирамиды. Компания также позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Как сообщали в АФМ, гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, заверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). При условии привлечения новых инвесторов увеличивались бонусы, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу. Однако все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год в финансовую пирамиду было вовлечено более 3 тыс. человек, оборот составил почти 9 млрд тенге.