В Манчестере задержали десятого подозреваемого по делу о теракте

В пятницу британская полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере, их общее число достигло десяти, сообщает РИА-новости со ссылкой на заявление правоохранителей.

«В рамках расследования были задержаны десять человек, но мужчина и женщина были освобождены без предъявления обвинений. Таким образом, под стражей остаются восемь человек», — сообщила полиция Манчестера.

После концерта американской певицы Арианы Гранде, проходившего на стадионе английского города «Манчестер-арена», в фойе концертного зала прогремел взрыв. По данным полиции Манчестера, в результате взрыва погибли 22 человека, госпитализировано 59 человек. По предварительной информации, граждане Казахстана в результате теракта не пострадали. Теракт совершил одиночка, который пронес с собой на арену взрывное устройство. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт. По версии следствия теракт совершил Салмана Абеди – 22-летний гражданин Великобритании ливийского происхождения.

Также следователи считают, что теракт был организован преступной группой. Среди задержанных: старший брат подозреваемого террориста-смертника Салмана Абеди – Исмаил Абеди, отец подозреваемого смертника – 52-летний Рамадан Абеди и его младший брат Хашем Абеди.

Как сообщают британские СМИ, знакомые Салмана Абеди – главного подозреваемого в самоподрыве, пять лет назад обращались в полицию с сообщением о том, что он поддерживает экстремизм и насилие.

Великобритания повысила уровень террористической угрозы с существенного до наивысшего – критического. После заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA («Кобра») премьер-министр Тереза Мэй объявила уровень угрозы и предупредила, что новый теракт в стране может быть совершен в любой момент, поэтому министр обороны страны Майкл Фэллон дал добро на привлечение к обеспечению безопасности военных. Британские клиники национальной службы здравоохранения (NHS) переведены в «режим ожидания» на случай теракта.

До этого случая уровень террористической угрозы повышался в Великобритании всего два раза – в 2006 и 2007 годах, а последние годы он держался на предпоследнем уровне по пятибалльной шкале.