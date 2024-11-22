Байден представил новый план прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден представил новый план прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, и призвал ХАМАС согласиться, считая, что это лучший способ положить конец конфликту, сообщает Reuters .

«Пришло время закончить эту войну и начать послезавтра», - сказал Байден.

Новое предложение Байдена состоит из трех этапов и отличается от предыдущих предложений, поскольку режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока стороны проходят все три этапа.

В рамках первого этапа должен начаться режим прекращения огня, который продлится шесть недель. За это время израильские силы выведут свои войска из населенных пунктов Газы, а заложников обменяют на сотни палестинских заключенных. Кроме того, палестинские гражданские лица вернутся в Газу, включая северную часть, а 600 грузовиков будут доставлять гуманитарную помощь анклаву каждый день.

На втором этапе ХАМАС и Израиль будут вести переговоры об условиях постоянного прекращения боевых действий.

Третий этап будет включать в себя масштабный план реконструкции Газы.

«Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласятся с этим планом. И будут призывать к бесконечному продолжению войны. Некоторые даже входят в правительственную коалицию. Они ясно дали это понять. Они хотят оккупировать Газу. Они хотят продолжать борьбу годами, и заложники не являются для них приоритетом. Что ж, я призвал руководство Израиля поддержать эту сделку, несмотря ни на какое давление», - сказал Байден.

Переговоры при посредничестве Египта, Катара и других стран по достижению прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа неоднократно заходили в тупик, причем обе стороны обвиняли друг друга в отсутствии прогресса.

Новый план перемирия появился после нескольких недель израильских вторжений в Рафах и нового давления на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху внутри страны и за рубежом в связи с гибелью людей в секторе Газа и продолжающимся удержанием заложников.

В пятницу офис Нетаньяху заявил, что Израиль уполномочил переговорщиков представить соглашение о перемирии в секторе Газа после того, как Байден обнародовал план прекращения огня.