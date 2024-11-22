Глава КМГ призвал всех бастующих в Жанаозене сотрудников буровой компании вернуться к работе

Председатель правления АО «КазМунайГаз» Асхат Хасенов на брифинге в пятницу, комментируя забастовку рабочих компании «Управление буровых работ» в Жанаозене, сообщил, что нацкомпания готова к переговорам, только пусть все вернутся к работе.

«Мы призываем, во-первых, всех выйти на работу. Это первое, что должно быть сделано. Я считаю, что там вообще никаких признаков и причин на сегодняшний день для несанкционированных акций нет», - заявил Хасенов.

Он полагает, что «люди получают некорректную информацию», поэтому нужно довести ее «правильно».

«Мы готовы к диалогу. На работу должны все выйти. Если есть какие-то дополнительные вопросы, помимо тех, которые мы уже разъяснили, мы готовы (обсуждать – В.). Не такого, что мы закрыты», - заверил глава КМГ, отметив, что прямой диалог напрямую с руководством есть.

Он уточнил, что была «неправильная информация в СМИ и везде», что вопросы, которые поднимают рабочие компании, не обсуждались. Хасенов заявил, что «это не так»: «14 апреля <...>, когда они выходили (на забастовку - В.), было семь требований, из них на сегодняшний день четыре требования полностью выполнены».

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли привлечены к ответственности те, кто продолжит забастовку, Хасенов сказал, что «будут приняты меры в соответствии с законодательством. Также глава КМГ сообщил, что производственные потери от забастовки составляет около 100 тонн в сутки.

По информации Хасенова, сегодня в забастовке продолжают участвовать порядка 140 человек. При этом утром не вышли на работу порядка 165 человек, но 19 из них решили вернуться на свои рабочие места после разъяснений.

Напомним, 13 октября работники компании «Управление буровых работ», которая предоставляет услуги дочерней компании «КазМунайГаз» — «Озенмунайгазу», приостановили производство и начали забастовку в Жанаозене. Они потребовали устранить безработицу в городе, вернуться к действовавшей до 2013 года независимой системе оплаты труда, а также принять в штат детей пенсионеров «Озенмунайгаза» и детей работников, потерявших здоровье на производстве.

Руководство АО «Озенмунайгаз» сообщало, что ведет переговоры с вышедшими на забастовку работниками буровой компании. Как заявили на предприятии, каждый пункт требований рабочих «рассматривается тщательно».