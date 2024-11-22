Бектенов провел оперативное совещание по безопасности

Министр обороны доложил о защите стратегических объектов
Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручения президента о срочных мерах безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины. В совещании приняли участие руководство министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов.
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