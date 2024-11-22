Министр обороны доложил о защите стратегических объектов
Бектенов провел оперативное совещание по безопасности
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручения президента о срочных мерах безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины. В совещании приняли участие руководство министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов.

Министр обороны Руслан Жаксылыков доложил о проводимой работе по защите стратегических и инфраструктурных объектов.

Бектенов поставил перед всеми ряд задач по усилению действий государственных органов.

Особое внимание было уделено сохранению стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др.

Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.

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