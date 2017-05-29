​В Алматы отремонтируют 114 улиц протяжённостью в 83,7 км

В Алматы отремонтируют 114 улиц протяжённостью 83,7 км, на эти работы будет выделено 2,5 млрд тенге. Кроме того, в июне начнётся ремонт 18 перекрёстков, во время которого демонтируют трамвайные рельсы и организуют велосипедные дорожки протяжённостью 3,7 км, понедельник пресс-служба акимата Алматы.

Демонтаж трамвайных рельсов также произведут на улицах Шевченко, Кунаева и Утепова – всего 7,5 км. На этих участках проведут средний ремонт, включающий обустройство бордюров, арыков, остановочных карманов и выделенных полос для велосипедных дорожек.

К сегодняшнему дню из запланированного ремонта 250 тыс. кв. м дорожного полотна отремонтировали 50 тыс. кв. м. Продолжается обустройство и ремонт 97 тыс. кв. м тротуаров и 130 остановочных площадок, а также средний ремонт 12 магистральных и 23 улиц районного значения протяжённостью 31,27 км.

Кроме того ведётся капитальный ремонт улицы Байтурсынова от улицы Тимирязева до проспекта Абая с обустройством велосипедных дорожек, а также улицы Жандосова от улицы Саина до посёлка Таусамалы протяженностью 2,08 км. В проекте предусмотрено расширение проезжей части до четырёх полос, реконструкция моста через реку «Каргалы», устройство велодорожек протяженностью 2 км и тротуаров протяженностью 4 км.

С 1 июня также начнется средний ремонт 19 улиц протяженностью - 30,75 км. Вместе с этим начнётся строительство 10,9 км дорог в микрорайон Алгабас и Акбулак Алатауского района, а также в микрорайон Калкаман и Алтын Алаш в Наурызбайском районе. Протяженность последних составит 17,3 км. На строительно-ремонтные работы дорожного полотна из местного бюджета Алматы будет выделено 9,5 млрд. тенге.