Министр информации и коммуникаций считает, что захоронение в пантеоне не станет причиной социальной розни

Постановление правительства, определяющее категории граждан, которые могут быть захоронены в национальном пантеоне не повлечет разжигания социальной розни, заявил в четверг журналистам в кулуарах круглого стола в мажилисе министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

«Я не согласен с этим», - заявил Абаев, отвечая на вопрос о разжигании социальной розни.

«Лично мое мнение - вопрос необходимости пантеона я полностью поддерживаю. Это один из способов увековечить память людей, которые внесли особый вклад в развитие страны. Я в этом ничего плохого не вижу», - подчеркнул он.

Более того, министр выразил абсолютную уверенность, что все граждане Казахстана могу попасть в этот пантеон и попытался объяснить условия: «если они.... есть определенные критерии».

«Никаких проблем я здесь не вижу», - заключил глава МИК.

29 мая правительство приняло постановление об утверждении национального пантеона.

Согласно документу, на его территории могут быть захоронены граждане, попадающие под шесть категорий.

Это — президенты страны и члены их семей, премьер-министры, их заместители, председатели палат парламента и их заместители, государственные секретари, руководители администрации президента, председатели конституционного совета, верховного суда и национального банка. Кроме того, в этот список попали министры, руководители госорганов, непосредственно подчиненных президенту, акимы областей, города республиканского значения, столицы. Также это лица, удостоенные званий «Халық Қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері», граждане, награжденные орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi», «Еңбек Данкы» трех степеней, «Герой Советского союза», «Герой Социалистического труда», и другие граждане по особому решению президента.