​Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 10,5%

Национальный банк принял решение снизить базовую ставку с 11% до 10,5%, с коридором процентных ставок плюс-минус 1%. Ставки по операциям предоставления ликвидности снизились до 11,5%, а по операциям изъятия ликвидности – до 9,5%, сообщает в понедельник пресс-служба регулятора.

Председатель Нацбанка Данияр Акишев напомнил, что регулятор обозначил возможность снижения базовой ставки ещё 10 апреля 2017 года. «Условия, при которых ставка могла быть снижена, подтвердились. Более того, восстановление внутренней экономики происходит более быстрыми, чем ожидалось, темпами, – сказал Акишев. – Решение о снижении ставки отражает оптимальный баланс рисков для экономики, связанных как с реакцией внутреннего рынка на денежно-кредитную политику, так и с внешними шоками, наиболее решающими из которых остаются цена на нефть и политика обменного курса крупнейших торговых партеров Казахстана».

По его словам, «реализация базового сценария развития экономики при отсутствии негативных шоков задает продолжение понижательного тренда базовой ставки на 12-месячном горизонте».

«Частота, скорость и величина дальнейшего изменения ставки будут определяться такими показателями, как соответствие фактической динамики инфляции целевым и прогнозируемым параметрам, а также индикаторами депозитного и кредитного рынка и в целом финансового рынка. Важным ориентиром для Национального Банка становится базовая ставка в реальном выражении, то есть номинальная ставка за минусом таргетируемого уровня инфляции. Ее планируется удерживать не выше 4%, то есть на уровне, сопоставимом с долгосрочными потенциальными темпами экономического роста», – пояснил Акишев.

Он также заметил, что при менее благоприятном для экономики Казахстана сценарии подход к базовой ставке будет более консервативным. При этом глава регулятора не считает оправданным реагировать ужесточением кредитных условий для снижения инфляции, имеющей заведомо временный характер. В частности, на инфляцию, связанную с ростом издержек на стороне предложения и имеющую автономный с точки зрения денежно-кредитной политики характер.

«Изменение монетарных условий, действующих на стороне спроса, прямого влияния на инфляцию на горизонте планирования иметь не будет. Также Национальный банк учитывает в своих решениях риски, связанные с нестабильностью условий кредитования, которые способны ограничить действенность денежно-кредитной политики на более долгосрочном горизонте. Несмотря на избыточную ликвидность, ограниченность банковского капитала является более весомым фактором, сдерживающим предложение кредита, чем стоимость фондирования», – подчеркнул Акишев.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 17 июля.