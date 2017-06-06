Мир за ночь. 5-6 июня 2017 года

WikiLeaks узнал, что США были осведомлены о поддержке Катаром террористов, Россия и Беларусь готовятся к созданию общего визового пространства, Индия запустила в космос свою крупнейшую ракету, а Apple представила новую мобильную операционную систему и iMac с поддержкой технологии вирутальной реальности.

Власти Катара в апреле перечислили боевикам террористических группировок около $1 млрд, чтобы освободить взятых в плен в Ираке членов королевской семьи, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times. По информации газеты, с помощью выкупа катарцы хотели освободить 26 членов королевской семьи, которые отправились на соколиную охоту на юг Ирака и были захвачены там в плен террористами. Кроме того, средства были направлены на освобождение 50 человек, захваченных боевиками в Сирии. Выплаты предназначались для террористических группировок, связанных с «Аль-Каидой» в Сирии, и силами безопасности Ирана, утверждает газета. При этом согласно WikiLeaks, экс-госсекретарь и бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон знала о том, что Катар и Саудовская Аравия оказывают финансовую поддержку террористам в Сирии и Ираке. Напомним, в понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма.

Всех задержанных в связи с терактом, который случился в Лондоне третьего июня, отпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Лондона. «Все арестованные в связи с терактом на Лондонском мосту отпущены без предъявления обвинений», — говорится в сообщении полиции. Всего было задержано двенадцать человек с связи с терактом в столице Британии: из них семь женщин и пятеро мужчин. Стоит отметить, что задержанных в связи с предыдущими терактами в Британии также отпустили без предъявления обвинений. Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта 3 июня в Лондоне, британец пакистанского происхождения Хурам Шазад Батт, был ранее известен полиции и службе контрразведки МИ-5, другой — Рашид Редуан – нет, говорилось в сообщении Скотланд-Ярда. Имя третьего исполнителя теракта полиция пока не называет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Минск подготовили план по формированию единого миграционного пространства, сообщает Коммерсант. «Документ уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства: план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку», - рассказал глава МИД России. Лавров пояснил, что создаваемое единое миграционное пространство между Россией и Белоруссией поможет в последующем сформировать общее визовое пространство. Правительства двух стран уже согласовали документ, который позволит признавать на территории Союзного государства въездные визы иностранных граждан и лиц без гражданства, уточнил он.

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за нападение в австралийском Мельбурне, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Как сообщает агентство, атака была проведена солдатом террористической организации в ответ на призыв к ударам по гражданам государств-коалиции. Ранее, 5 июня, неизвестный захватил заложницу. Перед зданием, где они находились, полиция обнаружила тело убитого. Инцидент произошел в районе Брайтон на юго-востоке города, когда правоохранители начали штурм здания, мужчина в ответ открыл огонь по полиции. В результате инцидента были легко ранены трое сотрудников полиции. Их жизни ничего не угрожает, заложница также находится в безопасности.

Компания Apple продемонстрировала мобильную операционную систему iOS 11, пишет Republic.ru. Среди обновлений – и новая панель управления. Как отмечается, при нажатии иконки будут увеличиваться. Компания также показала измененный дизайн магазина приложений App Store. Используя платежную систему Apple Pay, можно будет переводить деньги с помощью iMessage. Apple в том числе улучшила работу голосового помощника Siri, который сможет моментально переводить с английского на французский, немецкий, испанский, итальянский и китайский языки. В iOS 11, среди прочего, появится проводник файлов Files, который поддерживает не только iCloud, но и сторонние облачные хранилища. Помимо новой операционной системы компания займется поддержкой дополненной реальности (AR) в приложениях. Компания впервые за два года представила новые iMac и iMac Pro. Модель 5K - это первый iMac, который поддерживает технологии виртуальной реальности.

Крупнейшая ракета индийского производства с самым большим в истории страны спутником запущена с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, сообщает ВВС Русская служба. В случае успешных испытаний этот ракетоноситель сможет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля. Запуск состоялся 5 июня со стартовой площадки в Космическом центре имени Сатиша Дхавана. Ракету Geosynchronous Satellite Launch Vehicle-Mark III (GSLV-Mk III) разрабатывали в течение 15 лет. Она весит 640 тонн и по высоте превышает 43 метра. Спутник GSAT-19, который GSLV-Mk III доставляет на орбиту, весит более 3 тонн - это рекорд для индийской космической индустрии. Спутники с таким весом отправляли на орбиту лишь США, Россия, Европейское космическое агентство, Китай и Япония. Глава Индийской организации космических исследований Алур Силин Киран Кумар выразил надежду, что в случае успеха миссии с помощью GSLV-Mk III в будущем можно будет посылать в космос индийских астронавтов. В феврале 2017 года Индия отправила более сотни спутников на орбиту за одну миссию.