Глава Нацбанка объяснил замедление снижения инфляции

Председатель Национального банка Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы, заявил, что инфляция продолжает находиться в рамках целевого диапазона, сообщает в понедельник вечером Sputnik Казахстан .

«По итогам мая годовая инфляция составила, так же как и в апреле, 7,5%», – сказал Акишев и пояснил, что за счет роста цен на определенные виды продовольствия, в частности овощи и мясо, инфляция замедлила свое снижение. Однако, по словам главного банкира страны, шок от роста цен на овощи и мясо частично компенсируется снижением мировых цен на продовольствие, которое, по данным Нацбанка, наблюдается в последние три месяца, пишет информагентство.

«Поэтому существенных изменений в продовольственной инфляции не происходит, и инфляция продолжает находиться в рамках целевого диапазона», - цитирует Sputnik слова Акишева.

По его словам, ожидания населения касательно будущего уровня инфляции остаются стабильными. Более того, опросы Нацбанка показывают, что казахстанцы намного лучше воспринимают рост цен. «Отдельные колебания не являются существенными и не влияют на общий тренд», – отметил председатель Нацбанка. Он добавил, что в дальнейшем ожидается сезонный рост предложения продовольственных товаров, который будет способствовать замедлению годовой инфляции до конца третьего квартала. Однако годовая инфляция может незначительно и на короткий период повыситься в четвертом квартале из-за низкой базы в конце предыдущего года.



