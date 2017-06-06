К охране правопорядка в Алматы привлекают безработных

К охране общественного порядка через центры занятости привлекаются безработных граждан. В 2017 году к этой работе уже привлечены 45 человек, сообщает во вторник пресс-служба местной полицейской службы департамента внутренних дел города Алматы.

В полиции отметили, что в целом по городу Алматы насчитывается 206 общественных формирований содействия полиции общей численностью более 3 тысяч человек. Для обеспечения имущественной безопасности в городе создано 126 отрядов солидарной охраны численностью 1 тысяча 237 человек. Кроме того, в охране общественного порядка принимают активное участие 320 консьержей и 732 общественных помощника за счет субъектов охранной деятельности. В каждом УВД общественные помощники полиции зарегистрируются в установленном порядке, подчеркивают в ДВД.

«Из общего количества общественных формирований правоохранительной направленности 85 Советов общественности при УПП (698 чел.), районных Штабов содействия полиции - 8, Алматинское городское объединение по содействию охране правопорядка – 1, численностью 12 чел., студенческих отрядов - 37 из числа студентов ВУЗов, колледжей, численностью 1 тысяча 265 человек, Общество поддержки и содействия правоохранительным органам в борьбе с экономическими и административными правонарушениями – 1, численностью 180 человек», - сообщил начальник полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

«При активном участии общественных помощников полиции за 4 месяца текущего года выявлено 3 тысячи 755 административных и раскрыто 11 уголовных правонарушений. На основании представлений районных подразделений, комиссией по поощрению граждан при акимате города, поощрено 234 общественных помощника полиции, на общую сумму 4 миллиона 965 тысяч тенге. Тесное взаимодействие с общественными помощниками полиции наблюдается в УВД Алатауского и Турксибского районов, при участии которых выявлено 885 и 735 административных правонарушений», - добавил Байкенов.