​Vласть проведет бизнес-завтрак с Ельдаром Абдразаковым

Интернет-журнал Vласть проведёт 20 июня встречу с председателем совета директоров АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс», АО «Сентранс Секьюритиз», АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр» и ООО «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» Ельдаром Абдразаковым. Он расскажет о развитии и перспективах страхового рынка, а также ответит на вопросы о том, как реализуется в стране право на частную собственность.

