Мероприятие откроет серию «Бизнес-завтраков» с Vластью
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​Vласть проведет бизнес-завтрак с Ельдаром Абдразаковым
Фото с сайта youtube.com

Интернет-журнал Vласть проведёт 20 июня встречу с председателем совета директоров АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс», АО «Сентранс Секьюритиз», АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр» и ООО «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал» Ельдаром Абдразаковым. Он расскажет о развитии и перспективах страхового рынка, а также ответит на вопросы о том, как реализуется в стране право на частную собственность.

Встреча пройдет 20 июня в 11.00.

Принять участие в мероприятии смогут только подписчики Vласти. Для этого необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено.

Это мероприятие станет первым из серии офлайн встреч – «Бизнес-завтрак». Он предполагает встречи с бизнесменами, руководителями и владельцами крупных компаний.

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