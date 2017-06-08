​Кувейт и Катар начали переговоры по преодолению дипломатического кризиса в Персидском заливе

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах прилетел в Катар в среду вечером. Целью его визита в Доху стала встреча с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом ат-Тани. Вместе они обсудили возможность восстановления нормальных отношений между странами Персидского залива, пишут «Ведомости».

Как сообщило министерство иностранных дел Катара, монархи обсудили способы восстановить нормальные отношения между странами Персидского Залива в преддверии Чемпионата мира по футболу, который должен состояться в Катаре в 2022 году.

С 5 июня арабские страны, среди которых Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, объявили о прекращении дипломатических отношений с Катаром, а также закрытие морского и воздушного сообщения со страной. Причиной разрыва стали обвинения Катара в финансировании терроризма и связи с Ираном.

«Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил АР 7 июня, что Катар выбрал путь экстремизма и терроризма и должен за это заплатить. Для нормализации ситуации Катару нужно окончательно изгнать из страны террористов «Хамаса», прекратить поддерживать террористические группировки «с ДНК "Аль-Каиды"» и упорядочить работу собственных СМИ, прежде всего, спутникового телеканала «Аль-Джазира», – пишет издание.

В свою очередь, Доха отрицала поддержку террористических группировок.