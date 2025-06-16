Стоимость строительства АЭС пока не известна, заявили в профильном ведомстве

Окончательная стоимость строительства атомной станции в Казахстане пока не известна, так как на это влияет ряд факторов, сообщили в понедельник в Агентстве по атомной энергии.

«Пока рано говорить об окончательной стоимости проекта. На формирование итоговой стоимости при строительстве любой АЭС влияет ряд факторов, включая результаты инженерно-изыскательских работ», - сказали в ведомстве.

В частности, речь идет о таких факторах, как метеорологические, сейсмологические условия места расположения, которые могут повлиять на ход строительства; применение оборудования международных производителей, не входящих в состав поставщика реакторной технологии; уровень локализации в производстве оборудования и строительных материалов на территории, где планируется строительство АЭС. Кроме того, на стоимость влияет степень участия строительно-монтажных организаций и квалифицированных специалистов, логистические, финансовые и другие затраты.

«Окончательная стоимость будет определяться по итогам завершения проектирования и прохождения экспертизы», - добавили в агентстве.

Вместе с тем в соответствии с достигнутыми договоренностями Россия предоставит Казахстану экспортное финансирование на льготных условиях. Параметры этого финансирования еще обсуждаются.

«Средства экспортного кредита в том числе будут направлены на закупку оборудования с длительным сроком изготовления, таких как ядерный реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосы, а также на проведение строительных работ. Эти затраты являются необходимыми для соблюдения графика реализации проекта и подготовки к полномасштабному строительству», - подчеркнули в ведомстве.

При этом планируется максимально использовать строительные материалы казахстанского производства и привлекать местный строительный персонал после прохождения необходимой аттестации и подтверждения компетенций. В агентстве считают нецелесообразным привозить строительные материалы и работников из России.