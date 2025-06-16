Более 70 казахстанцев вывезены из Ирана через Туркменистан и Азербайджан – МИД

68 граждан Казахстана, включая членов семей дипломатов, вывезены из Ирана через Туркменистан, еще шесть казахстанцев – через Азербайджан, сообщил в понедельник в ходе брифинга в министерстве иностранных дел официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

«За прошедшие дни мы оказали содействие нескольким десяткам наших граждан при выезде из Ирана. Так, 14 июня шести гражданам РК, находившимся в служебной командировке в Иране, была оказана помощь по возвращению на родину через Азербайджан. 15 июня было организован выезд 68 граждан РК, включая членов семей дипломатов Казахстана, сотрудников секретариата организации экономического сотрудничества прикомандированных из Казахстана, а также лиц, находившихся в служебной командировке, из Ирана в Туркменистана», - сообщил Смадияров.

При этом, по его словам, сотрудники загранучреждений Казахстана в Иране продолжают работу в штатном режиме.

В целом, по данным МИД, в Иране находятся 132 казахстанца, в Израиле – 219, дипломаты «поддерживают с ними постоянную связь».

В то же время Смадияров попросил граждан Казахстана, находящихся в Иране и Израиле, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендации от местных властей, а также находиться на связи с министерством иностранных дел и посольствами Казахстана.