Ситуация на валютном рынке продолжает быть стабильной
​На денежном рынке сохраняется профицит тенговой ликвидности - Акишев
Фото Жанары Каримовой

На денежном рынке Казахстана сохраняется структурный профицит тенговой ликвидности, сообщил в четверг во время Астанинского экономического форума председатель Национального банка Данияр Акишев.

Он отметил, что для ограничения давления на инфляцию и обменный курс Нацбанк изымает ликвидность через выпуск краткосрочных нот. «На конец мая 2017 года объем нот в обращении достиг 2,7 трлн тенге. Спрос на ноты наблюдается, как со стороны отечественных финансовых организаций, так и со стороны нерезидентов», – рассказал Акишев.

По словам председателя, за последние 12 месяцев регулятор и министерство финансов продвинулись в части выстраивания безрисковой кривой доходности по государственным ценным бумагам. «Мы регулярно выпускаем собственные ноты со сроком обращения до 1 года. Министерством финансов с января текущего года возобновлено размещение государственных ценных бумаг со сроками обращения от 3 до 10 лет. Работа по построению кривой доходности будет продолжена», – пояснил Акишев.

Вместе с этим он подчеркнул, что Нацбанк считает стабильной ситуацию на валютном рынке и продолжает практику невмешательства в торги на валютном рынке: «То, что мы достаточно пассивны на нём, вы видите по ситуации с золотовалютными резервами всей страны. И золотовалютные активы Нацбанка стабильны – на конец мая они составили $30,4 млрд, показав 3% рост за 5 месяцев, и резервы страны, включая активы Нацфонда, которые составили $62,7 млрд. Общие же резервы составили $99,1 млрд».

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