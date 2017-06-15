Мы продолжаем проедать средства Национального фонда – сенатор Ершов

Зависимость республиканского бюджета от средств Национального фонда усиливается, а ожидаемого развития реального сектора экономики не наблюдается. Об этой проблеме говорил в четверг на пленарном заседании сената парламента член комитета по финансам и бюджету сената Сергей Ершов.

В начале своего выступления он отметил, что республиканский бюджет на 2016-2018 годы первоначально формировался в условиях значительного сокращения базовых расходов с включением в него только продолжающихся проектов и программ с высоким уровнем освоения.

«Поступления в республиканский бюджет не достигли 100% уровня. Исполнено 99,1% или 8,8 трлн тенге. При этом поступления доходов бюджет превысили плановые показатели на 13,9 млрд. тенге или на 0,2%, что составило 7,7 трлн тенге. А по сравнению с 2015 годом доходы республиканского бюджета выросли, аж, на 25%. Прирост довольно значительный. Но что за ним стоит? Реальный рост ВВП к 2015 году составил 101%, однако в таких важных отраслях экономики как промышленность, объем добычи нефти и газового конденсата, торговля, информация и связь, а также экспорт товаров наблюдается снижение показателей. Помимо этого в 2016 году в сравнении с 2015 годом снизилась среднегодовая мировая цена на нефть с 52 до 44 долларов США за баррель. Казалось бы, поступления должны снизиться, однако, ситуация обратная. Отсюда напрашивается вывод, что кроме прочих факторов не последнюю роль в росте доходов сыграла девальвация курса национальной валюты», - сказал Ершов.

Он подчеркнул, что если сравнивать с 2013 годом в 2016 году доля налоговых поступлений снизилась с 68% до 55%, в то время, как доля трансфертов из Национального фонда выросла с 30% в 2013 году до 40% в 2016 году.

«Это показывает, что зависимость республиканского бюджета от средств Национального фонда усиливается, а ожидаемого развития реального сектора экономики не наблюдается. Мы продолжаем проедать средства Национального фонда, не уделяя должного внимания развитию отечественного бизнеса как главного источника поступлений в государственную казну. Бюджетный процесс нужно планировать так, как будто у нас нет нефтяных денег. Бюджет должен пополняться поступлениями от реального сектора экономики. Парламентом неоднократно при рассмотрении, как проектов так и отчетов по исполнению республиканского бюджета на это обращалось внимание. Однако, ситуация, как все мы видим, не меняется», - отметил сенатор.

Он также отметил, что макроэкономические показатели позволили сократить сумму трансферта из Национального фонда. В 2016 году он составил 88% от плана.

«Однако вызывает тревогу негативная ситуация с поступлениями в Национальный фонд. Неблагоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках, сокращения объемов производства в нефтяном секторе привели к сокращению поступлений в Национальный фонд на 11 трлн тенге или в более чем в 8 раз по сравнению с 2015 годом. Инвестиционных доход Нацфонда по итогам 2016 года сложился отрицательным в сумме 155 млрд тенге. Прямые налоги от нефтяного сектора уменьшились на 483 млрд тенге. В итоге средства Нацфонда на конец 2016 года снизились до 24 трлн тенге, что на 2 трлн тенге или на 7% меньше уровня 2015 года», - заключил он.