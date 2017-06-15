Назарбаев подписан закон о ратифицикации соглашения с Кыргызстаном о реадмиссии

Нурсултан Назарбаев подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о реадмиссии», который предусматривает выявление и возвращение лиц, нарушивших условия въезда или пребывания. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, сообщал, что данный документ предусматривает процедуру выявления, возвращения лиц, которые нарушили условия въезда или пребывания на территории государств. Под эту категорию подпадают лица, незаконно выехавшие на территорию страны либо въехавшие законно, но оставшиеся после истечения срока пребывания или вида на жительство.

Ратификация соглашения позволит противодействовать нелегальной миграции, облегчит прием и транзит лиц, находящихся незаконно на территории государств в соответствии с нормами международного права.