Назарбаев подписан закон о ратифицикации соглашения с Кыргызстаном о реадмиссии

Закон направлен на противодействие нелегальной миграции
Ирина Галат, Vласть
Нурсултан Назарбаев подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о реадмиссии и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о реадмиссии», который предусматривает выявление и возвращение лиц, нарушивших условия въезда или пребывания. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Акорды.
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