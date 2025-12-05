Более 51 тыс. казахстанцев признаны банкротами – Минфин

Более 51 тыс. казахстанцев признаны банкротами. Их задолженность составила 188 млрд тенге, сообщил в пятницу в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«На сегодня процедурой банкротства воспользовались более 51 тыс. физических лиц. Списано 188 млрд тенге задолженности», - сообщил Биржанов.

Он подчеркнул, что в результате принимаемых мер потенциально подать заявку на банкротство могут около 300 тыс. казахстанцев, но «это мера добровольная, мы не можем автоматом всех лиц признать банкротами».

«Только тогда, когда гражданин подаст, мы будем проводить скоринг-анализ. То есть потенциальных мы посчитали - 300 тыс., которые могут представить заявление», - добавил вице-министр.

Он напомнил, что 30 июня приняты поправки, которыми исключены требования о проведении урегулирования долга на договора займа, заключенные до 1 января 2025 года. Кроме того, новые нормы предусматривают право должника прекратить процедуру внесудебного банкротства без указания причин и прекращение всех обязательств банкрота перед финансовыми организациями, в том числе не отраженных в базе кредитных бюро после завершения процедуры внесудебного банкротства.

«Указанные поправки позволят расширить доступ к процедурам банкротства большему количеству граждан, имеющих неисполненные обязательства», - считает вице-министр.

Биржанов отметил, что совершенствование законодательства о банкротстве физлиц продолжается. В частности, парламентом приняты поправки по исключению ломбардов из кредиторов процедуры внесудебного банкротства, а также сокращены сроки проведения процедуры банкротства для должников-граждан, имеющих долги до 1600 МРП и не погашающие их более пяти лет.

Напомним, 3 марта 2023 года в Казахстане вступил в силу закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК». Казахстанцы могут воспользоваться одной из трех процедур: внесудебное банкротство, судебное банкротство и процедура восстановления платежеспособности.

А 19 июня 2025 года вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», которым упрощены процедуры банкротства. Теперь казахстанцам при подаче заявления не нужно прилагать документ, подтверждающий проведение урегулирования с кредитором. Также больше не нужно указывать точную сумму долга.