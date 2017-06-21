Солнечная электростанция в Кызылординской области может стать третьей крупной СЭС, построенной при поддержке Европейского банка реконструкции и развития
ЕБРР намерен профинансировать строительство солнечной электростанции недалеко от Байконура

Европейский банк реконструкции и развития подписал документ о намерениях со-финансирования строительства в Казахстане новой солнечной электростанции в 130 километрах от Байконура. Байконур.Байконурская СЭС мощностью до 50 МВт будет расположена в Кызылординской области. Производимая ею чистая энергия будет направлена по близлежащим высоковольтным линиям электропередачи потребителям в окрестностях станции, включая город Кызылорду, сообщает пресс-служба банка.

Банк может выделить на строительства новой солнечной электростанции $28 миллионов, это финансирование будет осуществлено в рамках финансирования возобновляемой энергетики объемом €200 миллионов европейской организации. Строительством проекта займется «Самрук-Казына Юнайтед Грин Энерджи Лтд» – совместное предприятие зарегистрированной в Великобритании частной инвестиционной компании «Юнайтед Грин Энерджи Лтд» и компании «Самрук Казына Инвест», которая является подразделением холдинга. Соглашение о подготовке проекта строительства электростанции «Байконур» с предварительными условиями его финансирования подписали Агрис Прейманис и директор «Юнайтед Грин Групп» по инвестициям Альбрехт Фришеншлагер.

«Сегодняшние подписания – еще одно свидетельство развития возобновляемой энергетики в этой стране. ЕБРР как самый крупный источник финансирования и активный сторонник реформ в сфере возобновляемой энергетики не только в Казахстане, но и во всем регионе наших операций, готов работать с государством и инвесторами над дальнейшим улучшением бизнес-климата в этом секторе, особенно с учетом планируемого перехода Казахстана к более дружественной к рынку системе аукционов», – сказал директор ЕБРР в Казахстане Агрис Прейманис.

Также банк и правительство Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании, который открывает рынок возобновляемой энергии в стране для широкого спектра инвесторов в рамках соответствующей специальной программы Европейского банка. Меморандум подписали министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и директор Европейского банка реконструкции и развития по Казахстану Агрис Прейманис.

ЕБРР уже инвестировал €7,3 млрд в различные сектора экономики Казахстана, уделяя особое внимание ненефтегазовым отраслям, где он является самым крупным институциональным инвестором. Около €1,65 млрд. инвестировано в проекты устойчивой энергетики и ресурсопользования.

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