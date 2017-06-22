7 человек пострадали в ДТП с участием автобусов в Алматы

В четверг после ДТП с участием двух автобусов и нескольких автомобилей пострадали семь человек, из них двое детей и пятеро взрослых, сообщает МИА « Казинформ ».

«На место ДТП выехали пять бригад скорой медицинской помощи. Дети были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном отделении Центра была оказана необходимая помощь, с привлечением необходимых специалистов. Показаний для госпитализаций не было, после оказанной помощи дети были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение. Из 5 обратившихся в клиники города были доставлены двое пациентов: в больницу скорой неотложной помощи и центральную городскую клиническую больницу. Им также была оказана необходимая медицинская помощь с привлечением необходимых специалистов, показаний для госпитализаций не было, после оказанной помощи пациенты были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения города Алматы.

Также по данным агентства, еще трое взрослых были доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу. У пострадавших не было найдено тяжелых повреждений. Пациенты обратились с различными видами травм, ушибами коленных суставов и лобной области.

Крупное ДТП произошло с участием двух автобусов и пяти легковых машин в Алматы по улице Тобаякова. По данным пресс-службы ДВД, два автобуса по улице Тобаякова, недалеко от пересечения улицы Сейфуллина, ехали друг другу навстречу. Один на запад, другой на восток, затем зацепились. По инерции один отлетел на угол дома и допустил столкновение. При столкновении было сломано дерево, смято несколько автомобилей. В автобусах присутствовали пассажиры.

ДТП с участием двух автобусов и пяти легковых машин произошло в Алматы