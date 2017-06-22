ДТП с участием двух автобусов и пяти легковых машин произошло в Алматы

«Два автобуса по улице Тобаякова, недалеко от пересечения улицы Сейфуллина, ехали друг другу навстречу. Один на запад, другой на восток, затем зацепились. По инерции один отлетел на угол дома и допустил столкновение», - сообщила официальный представитель ДВД Салтанат Азирбек.
По данным агентства, одним из участников ДТП стал автобус 17 маршрута. При столкновении было сломано дерево, смято несколько автомобилей. В автобусах присутствовали пассажиры. Выясняется количество пострадавших и нанесенный ущерб.
Также корреспондент Zakon.kz сообщает, с места ДТП уехало несколько «скорых» с пациентами. Среди пострадавших есть и дети. В одном из автомобилей было трое детей, двух девочек забрали в больницу.
Loading...