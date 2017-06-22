ДТП с участием двух автобусов и пяти легковых машин произошло в Алматы

В четверг крупное ДТП произошло с участием двух автобусов и пяти легковых машин в Алматы по улице Тобаякова. Количество жертв и нанесенный ущерб выясняются, сообщает МИА « Казинформ ».

«Два автобуса по улице Тобаякова, недалеко от пересечения улицы Сейфуллина, ехали друг другу навстречу. Один на запад, другой на восток, затем зацепились. По инерции один отлетел на угол дома и допустил столкновение», - сообщила официальный представитель ДВД Салтанат Азирбек.

По данным агентства, одним из участников ДТП стал автобус 17 маршрута. При столкновении было сломано дерево, смято несколько автомобилей. В автобусах присутствовали пассажиры. Выясняется количество пострадавших и нанесенный ущерб.

Также корреспондент Zakon.kz сообщает, с места ДТП уехало несколько «скорых» с пациентами. Среди пострадавших есть и дети. В одном из автомобилей было трое детей, двух девочек забрали в больницу.