Казахстан планирует увеличить долю туризма до 8% к ВВП к 2025 году - Мамин

Казахстан планирует увеличить долю туризма в стране до 8 % к ВВП к 2025 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин на международной конференции «Туризм и энергия будущего: Сокращение выбросов СО2» в конгресс-центре выставочного комплекса ЭКСПО-2017, передает в понедельник МИА «Казинформ».

«Мы обладаем богатой природой, ресурсами. Богатая казахская история и природа входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На древнем Шелковом пути создана важная инфраструктурная сеть, которая способствует росту количества туристов. Мы планируем увеличить долю туризма в стране до 8 % к ВВП к 2025 году. В настоящее время эта доля составляет 1%», - сказал Мамин.

Вице-премьер отметил, что данная конференция должна стать платформой для конструктивных дискуссий, с тем, чтобы можно было найти инновационные решения в туристской отрасли. Аскар Мамин также заявил, что Казахстан намерен продолжать сотрудничество с ЮНВТО - Всемирной туристской организацией ООН, поскольку Казахстану нужен ее опыт и поддержка, передовые стандарты туристской индустрии, чтобы сделать страну одним из топовых туристских направлений.