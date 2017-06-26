Налог на финансовый результат планируют ввести в Казахстане

Министерство национальной экономики планирует применять к нефтяным и горнорудным месторождениям налог на финансовый результат, который заменит налог на добычу полезных ископаемых, сообщил в понедельник в ходе отчетной встречи с населением глава ведомства Тимур Сулейменов.

«В части НДПИ. Пока по ставкам мы не смотрели, на пересмотр ставок мы не ориентировались. Мы ориентировались на следующее. По глубоким, сверхглубоким месторождениям, это касается как нефтянки, так и недропользования, там будут понижающие коэффициенты по НДПИ. По нефтянке там, где свыше 6 тысяч метров в глубину либо офшорные проекты на Каспии, по ним вообще будет другой режим, в котором не будет НДПИ, не будет бонусов и так далее. Там будет налог на финансовый результат. То есть компания инвестировала, пробурила скважину и только после того, как начинает получать доход, будет облагаться налогом. В дополнение к КПН на финансовый результат будет дополнительный налог. То есть мы деньги у инвестора не будем забирать сразу, отвлекать средства, когда ему наиболее нужно», - объяснил Сулейменов.

Примерно такая же ситуация и по твердым полезным ископаемым, глубоким шахтам.

«Чтобы стимулировать довыработку максимального извлечения полезных ископаемых, мы готовы рассматривать понижающий коэффициент НДПИ», - добавил министр.

«Вопрос обсуждается по ряду других месторождений цветного метала, которых у нас много, которые могут участвовать и в новой экономике, производстве батарей, полупроводников. Но у нас это пока нерентабельно. По ним возможно какие-то не льготы, а отдельные ставки НДПИ мы будем смотреть», - также пояснил он.

В частности, понижающий коэффициент планируется установить «либо 0,5%, либо 0,7%».

«Каким будет налог на доход мне еще трудно сказать, потому что мы принципиально решили, конкретную цифру еще не выработали. Пока с отраслью не согласовали, не хотелось бы ее называть. Публично цифра появится, после того, как мы защитим ее в правительстве», - заключил Сулейменов.