Налог на финансовый результат планируют ввести в Казахстане

«В части НДПИ. Пока по ставкам мы не смотрели, на пересмотр ставок мы не ориентировались. Мы ориентировались на следующее. По глубоким, сверхглубоким месторождениям, это касается как нефтянки, так и недропользования, там будут понижающие коэффициенты по НДПИ. По нефтянке там, где свыше 6 тысяч метров в глубину либо офшорные проекты на Каспии, по ним вообще будет другой режим, в котором не будет НДПИ, не будет бонусов и так далее. Там будет налог на финансовый результат. То есть компания инвестировала, пробурила скважину и только после того, как начинает получать доход, будет облагаться налогом. В дополнение к КПН на финансовый результат будет дополнительный налог. То есть мы деньги у инвестора не будем забирать сразу, отвлекать средства, когда ему наиболее нужно», - объяснил Сулейменов.
Примерно такая же ситуация и по твердым полезным ископаемым, глубоким шахтам.
«Чтобы стимулировать довыработку максимального извлечения полезных ископаемых, мы готовы рассматривать понижающий коэффициент НДПИ», - добавил министр.
«Вопрос обсуждается по ряду других месторождений цветного метала, которых у нас много, которые могут участвовать и в новой экономике, производстве батарей, полупроводников. Но у нас это пока нерентабельно. По ним возможно какие-то не льготы, а отдельные ставки НДПИ мы будем смотреть», - также пояснил он.
В частности, понижающий коэффициент планируется установить «либо 0,5%, либо 0,7%».
«Каким будет налог на доход мне еще трудно сказать, потому что мы принципиально решили, конкретную цифру еще не выработали. Пока с отраслью не согласовали, не хотелось бы ее называть. Публично цифра появится, после того, как мы защитим ее в правительстве», - заключил Сулейменов.
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