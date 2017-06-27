Фигурантам дела ЕНПФ продлили арест на 7 месяцев

Фигурантам по делу ЕНПФ продлили арест на 7 месяцев. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на алматинский городской суд.

«Постановлением Алмалинского районного суда Алматы продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 месяцев, то есть до 28 июля 2017 года в отношении подозреваемых лиц - экс-председателя Правления АО «ЕНПФ» Р.Ерденаева, начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» М.Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Б.Кенжебаева, директора ТОО «БузгулАурум» А.Найзагарина», - сообщили в суде.

Кроме того, судом удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения до пяти месяцев, до 23 июля 2017 года в виде содержания под стражей и в отношении заместителя директора ТОО «Мегатрансазия» Талгаса Туртаева. Ранее постановлением этого же суда продлен срок содержания под стражей до пяти месяцев, то есть до 8 июля 2017 года в отношении экс-заместителя председателя Правления АО «ЕНПФ» Д.Медетбекова.

Органами досудебного расследования все шестеро подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Республики Казахстан.