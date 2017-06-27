Это касается детей, пострадавших от противоправных действий
Штраф до 200 МРП предусмотрен за публикацию данных о детях

Штрафы до 200 МРП планируется ввести в Казахстане за публикацию изображения и персональных данных детей, пострадавших от противоправных действий. Такая норма значится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций», презентованном во вторник в мажилисе.

Как написано в сравнительной таблице законопроекта, распространенной в ходе презентации, распространение с нарушением законодательства в СМИ информации о ребенке, пострадавшем в результате противоправных действий, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 25 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - 50 МРП, на субъектов крупного предпринимательства в размере 100 МРП. В случае повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания влекут штраф на физлиц в размере 50 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства в размере 100 МРП, на субъектов крупного предпринимательства в размере 200 МРП.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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