Они не коснулись правил провоза ноутбуков в багаже или ручной клади
​В США объявили о новых мерах безопасности на зарубежных авиарейсах
Фото с сайта fortune.com

Власти США объявили об усилении мер безопасности на авиарейсах из-за рубежа. Они направлены на то, чтобы предотвратить попадание взрывчатых веществ на борт самолета. Расширенные меры безопасности не коснулись запрета на провоз ноутбуков в багаже или ручной клади, сообщает BBC в четверг.

В марте этого года в США рассматривали запрет на возможность проносить на борт «электронные устройства крупнее смартфона» на рейсах из Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта. Инициатива строилась на опасениях того, что в устройствах могут быть замаскированы бомбы.

Новые меры безопасности предусматривают усиление досмотра на рейсах из всех 105 стран мира, откуда летают самолеты в США. Авиакомпаниям дано три месяца на подготовку к ним, в противном случае им грозит запрет на полеты в США. Усиленные поверки коснутся пассажиров двух тысяч авиарейсов, ежедневно прибывающих в США из 280 аэропортов мира.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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