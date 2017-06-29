​В США объявили о новых мерах безопасности на зарубежных авиарейсах

Власти США объявили об усилении мер безопасности на авиарейсах из-за рубежа. Они направлены на то, чтобы предотвратить попадание взрывчатых веществ на борт самолета. Расширенные меры безопасности не коснулись запрета на провоз ноутбуков в багаже или ручной клади, сообщает BBC в четверг.

В марте этого года в США рассматривали запрет на возможность проносить на борт «электронные устройства крупнее смартфона» на рейсах из Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта. Инициатива строилась на опасениях того, что в устройствах могут быть замаскированы бомбы.

Новые меры безопасности предусматривают усиление досмотра на рейсах из всех 105 стран мира, откуда летают самолеты в США. Авиакомпаниям дано три месяца на подготовку к ним, в противном случае им грозит запрет на полеты в США. Усиленные поверки коснутся пассажиров двух тысяч авиарейсов, ежедневно прибывающих в США из 280 аэропортов мира.